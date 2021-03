Piove sul bagnato in casa Torino. Come se non bastassero gli otto casi di positività al Covid, Davide Nicola ha ora perso anche Armando Izzo. Il difensore quest'oggi non si è potuto a causa della lombagia.



L'allenatore granata spera comunque di poterlo recuperare per la partita di domenica contro il Crotone: l'allenamento di rifinitura di domani mattina sarà decisivo per capire se Izzo potrà partire con il resto della squadra alla volta della Calabria.