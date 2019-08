Allarme in casa Torino. Andrea Belotti, capitano dei granata, è uscito malconcio ieri dalla sfida contro il Wolverhampton, andata del playoff per l'Europa League: come riporta il sito ufficiale dei piemontesi, il 9 del Toro ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio.



OTTIMISMO - In campo per tutta la partita, procurandosi e segnando il rigore del definitivo 2-3, si è fatto male proprio in quell'occasione, dopo il calcione subito da inagre. Come riporta Sky Sport, però, le sue condizioni non destano preoccupazione. Il Torino è atteso dalla sfida contro il Sassuolo di domenica. .