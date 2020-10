Armando Izzo potrebbe non essere neanche presente in panchina nella partita di domenica del Torino contro la Lazio. Il difensore, nel corso dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, ha infatti riportato una contusione al ginocchio destro.



Le condizioni di Izzo verranno valutate nella giornata di domani ma sembra difficile che il difensore possa rientrare nell'elenco dei convocati di Marco Giampaolo per la partita contro i biancocelesti.