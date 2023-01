Il Torino deve far fronte a diversi problemi fisici. Alla lista degli infortunati si aggiungono anche Perr Schuurs e Sasa Lukic. Per il primo si parla di un trauma contusivo, dunque l'entità dello stop non preoccupa eccessivamente. Per Lukic invece gli esami hanno evidenziato un trauma elongativo alla coscia posteriore destra, che costringerà il club granata a rivalutare le sue condizioni nei prossimi giorni. Proseguono infine i programmi personalizzati per Ola Aina e Pietro Pellegri.



Questo il comunicato della società:



"Programma personalizzato per Aina e Pellegri, terapie e lavoro differenziato per Schuurs post trauma contusivo al fianco sinistro. Lukic è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra. Il calciatore ha immediatamente iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato clinicamente nei prossimi giorni."