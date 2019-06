Il Torino vuole mettere il turbo sulle fasce, gli esterni sono fondamentali nel gioco di Mazzarri. Ecco perché, quindi, il club è al lavoro per prendere un giocatore in quella posizione: nel minino c'è il classe '94 Manuel Lazzari, che, come riporta torinogranata.it, il club sta continuando a seguire da tempo con grande interesse.

La chiave per sbloccare l'affare potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Kevin Bonifazi, difensore classe '96 che ha giocato due delle ultime tre stagioni in prestito alla Spal: nel 2016-17 ha conquistato la promozione, quest'anno ha totalizzato 25 presenze segnando anche i suoi primi due gol in Serie A.