Giulio Maggiore è un vecchio pallino di Davide Vagnati. Il direttore tecnico del Torino da molto tempo segue il centrocampista dello Spezia e che ha cercato di portare prima alla Spal, poi in granata nella scorsa stagione.



Il nome di Maggiore è ancora adesso nella lista dei desideri di Vagnati e il dirigente vorrebbe riuscire ad acquistarlo e, per questo motivo, sta lavorando con lo Spezia per uno scambio con Karol Linetty. La trattativa è però ancora in una fase embrionale e lontana dalla conclusione.