E' bastata circa mezz'ora di gioco a Cristian Ansaldi contro il Cagliari per dimostrare ancora una volta, nonostante la prestazione negativa della squadra, di essere qualitativamente uno dei migliori calciatori della rosa del Torino. Non è un caso che l'azione del primo gol granata sia partita da un suo cross.



L'argentino è in scadenza di contratto ma il direttore tecnico Davide Vagnati ha già avviato i contatti con il procuratore del terzino per cercare di arrivare a un accordo per il rinnovo.