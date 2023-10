Da mesi, ormai, Davide Vagnati e l'entourage di Ricardo Rodriguez sono al lavoro per cercare di trovare un accordo per il rinnovo del contratto del difensore svizzero. L'attuale contratto, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno, a fine stagione.



In casa Torino si spera di trovare un accordo in tempi brevi: Rodriguez è un giocatore importante per la squadra granata, sia in campo che nello spogliatoio, non a caso è lui a indossare la fascia da capitano.