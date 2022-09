Dennis Praet è stato il grande obiettivo di mercato del Torino nel corso dell'ultima sessione di mercato, il direttore tecnico Davide Vagnati lo ha trattato per mesi senza però riuscire a trovare un accordo con il Leicester. In casa granata non si è però persa la speranza di poter portare il calciatore belga alla corte di Ivan Juric e si farà un nuovo tentativo a gennaio.



I contatti tra le parti sono contini e lo stesso Praet sta spingendo per poter tornare al Torino.