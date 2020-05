Davide Biraschi è uno dei difensori che il Torino ha iniziato a seguire con maggiore interesse da quando l'Inter ha alzato il pressing per Armando Izzo. Il Genoa, finora, non ha però palesato la disponibilità nel portare avanti una trattativa, tanto che l'interesse dei granata per il centrale rossoblù sta scemando.



Il nome di Biraschi continua a essere scritto nel taccuino del direttore tecnico granata, Davide Vagnati, ma nuovi contatti con il Genoa per il momento non ne sono previsti: se ne riparlerà eventualmente a fine stagione.