Il Torino e Roberto Gagliardini sono sempre più distanti. Nelle scorse settimane la società granata aveva provato a sondare il terreno per il centrocampista, trovando però davanti a sé un muro eretto dalla società nerazzurra e dallo stesso giocatore: per questo motivo la pista che porta a Gagliardini si sta sempre più raffreddando.



Tra Torino e Inter i contatti restano però vivi per altri giocatori: da Armando Izzo che interessa ai nerazzurri a Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti che invece piacciono ai granata.