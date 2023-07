Aleksey Miranchuk è sempre più distante dal ritorno al Torino. Il trequartista, dopo il prestito al club di Urbano Cairo, è tornato all'Atalanta: Davide Vagnati ha provato a riaprire una trattativa con la società bergamasca ma le richieste economiche del club nerazzurro sono state ritenute eccessive. E' così che la trattativa per riportare Miranchuk al Torino è al momento in stand by.