Roberto Pereyra è sempre più distante dal Torino. Il centrocampista argentino è uno dei giocatori che Walter Mazzarri ha richiesto al presidente Urbano Cairo per rinforzare il centrocampo della sua squadra ma sembra ormai improbabile che l'allenatore toscano possa essere accontentato.



Il Watford infatti non è intenzionato ad abbassare le proprie richieste economiche per il cartellino del giocatore, richieste che restano superiori ai 20 milioni di euro. Mazzarri ha già allenato Pereyra proprio durante la sua esperienza nel club inglese, difficilmente riavrà il giocatore a disposizione anche a Torino.