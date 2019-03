Le possibilità che Diego Perotti nella prossima stagione possa vestire la maglia del Torino stanno diminunendo sempre di più: la società granata, considerati gli alti costi dell'operazione, si sta infatti muovendo verso altri obiettivi. La pista per l'attaccante argentino di proprietà della Roma si sta così raffreddando.



Nonostante al momento Perotti non sia più un obiettivo primario, il Torino però non vuole chiudere definitivamente la porta per l'argentino.