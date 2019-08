Attraverso il report pubblicato sul proprio sito web, il Torino ha dato il suo aggiornamento quotidiano sulla situazione infortuni dopo l'allenamento odierno. Buone notizie per Walter Mazzarri, Ola Aina e Izzo



Ecco il report completo:

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana, allo stadio Filadelfia, sul campo secondario. L’allenatore Mazzarri ha diretto dapprima una seduta tecnico-tattica, cui è seguito un lavoro sulla parte atletica. In gruppo anche Aina, che ieri si è rimesso a disposizione dello staff tecnico e dei compagni dopo gli impegni nella Coppa d'Africa e le vacanze estive. Terapie per Izzo, uscito anzitempo giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk per un trauma contusivo alla coscia destra e per un forte trauma alla mano destra: i primi esami hanno escluso fratture, tuttavia lo staff medico valuterà giorno per giorno l’evoluzione dell’infortunio. Il programma di domani prevede una sessione pomeridiana al Filadelfia.