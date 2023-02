In casa Torino c'è preoccupazione per le condizioni di Nikola Vlasic: come ha spiegato Ivan Juric durante la conferenza stampa di ieri, alla viglia della partita contro la Cremonese, il trequartista croato ha accusato un problema muscolare.



La speranza è che l'infortunio non sia grave e che Vlasic possa tornare a completa disposizione già per la partita di questa sera contro la Cremonese. Oggi lo staff medico cercherà di capire meglio l'entità dell'infortunio patito dal numero 16 granata.