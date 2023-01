Preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Valentino Lazaro, uscito al 71' della sfida con la Salernitana per una dura botta al ginocchio. Nei prossimi giorni l'esterno di proprietà dell'Inter si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero: come riferisce Sky Sport, si teme l'interessamento dei legamenti.