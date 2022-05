Tra i vari portieri che il Torino sta seguendo con grande attenzione in vista della prossima stagione c'è anche Pierluigi Gollini. L'esperienza al Tottenham non sta andando come l'estremo difensivo sperava e a fine stagione potrebbe fare ritorno all'Atalanta, ma non per restare.



Il Torino, che è alla ricerca di un nuovo numero uno titolare, sta seguendo con attenzione il possibile affare e l'idea del presidente Urbano Cairo è quella di imbastire una trattativa per il prestito con diritto di riscatto del giocatore.