Il Torino si avvicina ad un nuovo colpo per il reparto avanzato. Come riportato da Sky, i granata stanno trattando per Jackson Tchatchoua del Charleroi. Il classe 2001 belga predilige il ruolo di ala destra e può unirsi alla rosa di Juric a titolo definitivo per un cifra vicina ai 3 milioni di euro.