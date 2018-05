Fino a qualche mese l'addio definitivo di Samuel Gustafson al Torino sembrava essere una cosa scontata: il centrocampista svedese non è mai riuscito a convincere nella sua esperienza in granata e a gennaio è stato ceduto in prestito al Perugia. Proprio con la maglia degli umbri, però, il calciatore scandinavo si è messo in luce nel campionato di serie B con una serie di buone prestazioni.



Il 30 giugno scadrà il sul contratto con il Torino, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno ora valutando l'ipotesi di attivare l'opzione per il rinnovo del giocatore per altre due stagioni, in modo da non perderlo a parametro zero.