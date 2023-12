Fra i giocatori che in questa prima parte di stagione hanno trovato poco spazio nel Torino c'è Yann Karamoh. Ora, con il passaggio al 3-4-1-2, per l'ala francese gli spazi potrebbero ridursi ulteriormente, anche se Ivan Juric in alcuni spezzoni di partita lo ha usato sia come seconda punta che come esterno di centrocampo.



Il Torino è però pronto a valutare tutte le eventuali offerte che potrebbero arrivare nel mercato di gennaio per Karamoh.