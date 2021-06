Il Torino è tornato sulle tracce di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino era già stato seguito nell'estate del 2017, quando Andrea Belotti sembrava destinato alla cessione. Ora, proprio come quattro anni fa, il Cholito potrebbe arrivare a sostituire il Gallo.



Per il momento non è stata ancora avviata una vera e propria trattativa tra il Torino e il Cagliari per Simeone: l'attaccante potrebbe arrivare solamente nel caso in cui Belotti dovesse partire. Se il Gallo alla fine dovesse decidere di rimanere, Simone non approderà alla corte di Ivan Juric.