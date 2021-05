Sembra sempre più difficile che Nwanko Simy possa essere un giocatore del Torino nella prossima stagione. Il centravanti nigeriano è sì seguito dalla società granata ma il dt Davide Vagnati non ha presentato ancora nessuna offerta al Crotone.



Per il Torino Simy è un'alternativa e prima di rinforzare l'attacco, il presidente Urbano Cairo attende una risposta da Andrea Belotti per quanto riguardo il rinnovo di contratto.