ha lasciato ilma anche la Serie A. Nienteper il terzino che si è trasferito ala titolo definitivo: un’operazione che ha permesso alla società granata di incassare 10 milioni di euro (i granata lo avevano pagato appena 200.000 nel gennaio del 2019 per prenderlo dagli ivoriano del). La vera svolta è arrivata nel giorno di Ferragosto, quando Urbano Cairo ha accettato l’offerta del club monegasco mettendo quindi la parola fine alla trattativa con i bergamaschi che prevedeva anche l’arrivo sotto la Mole diSono stati proprio i dubbi avuti dal terzino francese, che in granata non avrebbe avuto garantito molto più spazio rispetto a quello che al momento ha alla corte di, a indurre il Torino a dire sì alla proposta del Monaco.Singo lascia l’Italia con l’etichetta di eterna promessa: in granata, infatti, non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità che ci aspettava. Aveva esordito nel campionato 2019/2020 connei preliminari di Europa League, Moreno Longo lo aveva poi lanciato in Serie A ma è nella stagione successiva, sotto la guida diprima epoi, che era diventato un titolare del Torino: aveva stupito tutti al suo primo derby, quando aveva di fatto annullatoCon l’arrivo dici si attendeva la definitiva esplosione del terzino che però non è mai arrivata: in questi due anno il suo rendimento è stato altalenante e, complice anche un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il Torino ha deciso di cederlo.Singo in questi anni era stato seguito con grande attenzione da diverse società di prima fascia, come ilma anche lae l’ma alla fine, proprio per quel salto di qualità che non è riuscito a compiere e che inseguirà ora al Monaco, il passo verso una big del nostro campionato non è arrivato: riparte ora dalla Ligue 1 con la speranza di riuscire a proseguire il proprio percorso di crescita.