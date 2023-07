Wilfried Singo è uno dei calciatori del Torino nella lista dei cedibili ma, al momento, di offerte vere e proprie per il terzino non ne sono arrivate. Il Milan è una delle società interessate al terzino ma un'offerta vera e propria non è ancora arrivata.



Nel frattempo Singo sta continuando a lavorare agli ordini di Ivan Juric nel ritiro di Pinzolo in attesa di capire qualcosa in più riguardo al proprio futuro.