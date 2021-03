Contro la Sampdoria Wilfried Singo è tornato in campo nei minuti finali della partita, dopo essere stato costretto a fermarsi a causa del Covid, nel derby di sabato contro la Juventus il terzino è però pronto a riprendersi il proprio posto sulla fascia destra.



Mergim Vojvoda, che ha sostituito Singo nelle ultime partite, non ha convinto del tutto e ha avuto un rendimento troppo altalenante. Per una partita delicata come quella contro la Juventus, il tecnico del Torino Davide Nicola preferisce quindi andare sul sicuro e puntare sull'ivoriano.