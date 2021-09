Wilfried Singo è stato, fino a questo momento, uno dei giocatori che Ivan Juric ha sempre fatto giocare titolare. Il terzino ivoriano non riposerà neanche il derby contro la Juventus: sarà lui il titolare sulla fascia destra.



Lo scorso anno giocò due grandi prestazione contro la Juventus e, in quello d'andata, riuscì a fermare Cristiano Ronaldo. Ora Juric punta ancora su di lui che, nelle ultime due partite del Torino, è sempre stato tra i migliori in campo.