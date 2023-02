Wilfried Stephane Singo, esterno del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Milan: "E' mancato qualcosa, sapevamo che sarebbe stata molto difficile. E' sempre dura contro il Milan, peccato per il risultato. Dobbiamo pensare alla prossima. Ci manca un singolo forte come Giroud? Dobbiamo lavorare ancora di più, possiamo fare ancora di più. Dobbiamo fare qualcosa di più per aiutare la squadra. Come sto? Non posso dire di essere al 100% perché sento ancora un po' di fastidio, ma sto migliorando. Se crediamo ad un posto in Europa? Il campionato è ancora lungo, possiamo pensare all'Europa: dobbiamo lavorare tanto per arrivarci".