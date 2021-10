Wilfried Singo, dopo la partita contro il Napoli, ha accusato un lieve fastidio muscolare che non gli ha permesso di allenarsi con i propri compagni di squadra. Il terzino ivoriano dovrebbe però farcela a recuperare per la partita di venerdì del Torino contro il Genoa.



Per Ivan Juric è un giocatore importantissimo e rinuncerà a lui sono in caso di necessità. Se Singo non ce la dovesse fare l'alternativa è Mergim Vojvoda, che fino a questo momento ha avuto poco spazio.