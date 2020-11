Wilfred Singo ha così commentato il rinnovo del contratto con il Torino fino al 2023: "​Sono molto felice di aver firmato questo rinnovo con il Torino. Ringrazio il direttore Vagnati, il mio agente e il presidente che ha fatto un gran lavoro, ha dimostrato fiducia in me e mi ha portato fino al rinnovo".



Poi sulla stagione: "Io sto lavorando molto per ritagliarmi sempre più spazio tra i titolari non è semplice ma con il lavoro si può riuscire, all'inizio è stato difficile ma adesso comincio a vedere i frutti del mio impegno. Mi trovo bene a giocare sia come centrale che come terzino destro, mi hanno aiutato tanto Coppitelli, Mazzarri e tutti gli allenatori che ha avuto. Ora vorrei raggiungere la convocazione in Nazionale, è il mio sogno da quando ero bambino".