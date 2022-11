Ciò che è accaduto nelle ultime ore in casa Juventus avrà delle ripercussioni anche sul mercato. Una buona notizia, questa, per i tifosi del Torino che temevano di vedere nel prossimo futuro Wilfried Singo con la maglia bianconera.



Un possibile trasferimento del terzino ivoriano alla Juventus è invece sempre meno probabile, almeno nell'immediato futuro. Anche perché è lo stesso Torino a non voler cedere Singo a stagione in corso.