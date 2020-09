Il Torino sta lavorando in questi giorni oltre che sul versante acquisti, per arricchire dal punto vista qualitativo la rosa, anche sul fronte cessione. Un nome in uscita può diventare quello di Iago Falque, già per 6 mesi dello scorso campionato in prestito al Genoa, che potrebbe fare le valige. Lo spagnolo in granata non ha mai convinto più di tanto e la società non si opporrebbe troppo ad una sua cessione.



Secondo La Gazzetta dello Sport per l’esterno ex Barca ci sarebbero degli interessamenti provenienti dagli Emirati Arabi. L’offerta economica proposta al giocatore sembrerebbe importante anche se permangono dei dubbi per quanto riguarda l’aspetto tecnico.