Gleison Bremer è uno dei giocatori del Torino che negli ultimi anni è più cresciuto tanto da essere ormai diventato un titolare inamovibile della squadra granata e aver attirato l'attenzione di diversi club.



In Inghilterra ad aver posato i propri occhi su Bremer sono in particolare il Liverpool e il Tottenham: il difensore non lascerà il Torino a gennaio ma non è da escludere una sua partenza in estate, nel caso in cui sulla scrivania di Urbano Cairo dovesse arrivare un'offerta allettante.