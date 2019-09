Sembra incredibile ripensando al record di imbattibilità stabilito solamente pochi mesi fa, nel girone di ritorno dello scorso campionato, ma al momento Salvatore Sirigu è uno dei pochi portieri della serie A ad aver subito almeno un gol in tutte e quattro le partite finora disputate. In questo inizio di stagione, complice anche l'assenza di Nkoulou, la difesa del Torino non è stata solida come lo era invece nella passata stagione.



Giovedì sera contro il Milan, nel posticipo della quinta stagione, Sirigu cercherà il primo clean sheet del campionato: l'anno scorso, sia all'andata che al ritorno, contro i rossoneri è riuscito a mantenere la propria porta inviolata.