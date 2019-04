Il portiere del Torino Salvatore Sirigu parla a Sky Sport dopo il successo sul Milan: "Obiettivo Champions? Il nostro obiettivo era rimanere attaccati a questo gruppone. La squadra è cresciuta, abbiamo un finale di stagione tosto ma siamo arrivati molto solidi: ci sono avversari che sono sopra di noi, sono molto in forma, sarà sicuramente difficile per la Champions. Mi ricordo quando ce la siamo giocati fino alla fine quando ero al Palermo. Considerato poco quando ero al PSG? Quando ero lì si giudicava il PSG solo per quello che faceva in Champions, è una cosa un po' italiana: guardiamo molto il nostro campionato, facevamo fatica a guardare gli altri. Titolare in Nazionale? Non è una domanda che compete a me. Gigio (Donnarumma, ndr) si è dimostrato ampiamente all'altezza per quello che sta facendo, sono tornato in Nazionale con l'entusiasmo di prima. Il mister fa giocare chi è più in forma e chi gli dà più garanzie. Dobbiamo aiutare Donnarumma ad essere quello che è stato Buffon: non bisogna solo coccolarlo ma anche dargli la giusta concorrenza".