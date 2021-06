"Belotti? Adesso facciamogli fare un grande Europeo" ha dichiarato Urbano Cairo dribblando le domande sul futuro del Gallo. La stessa risposta il presidente del Torino l'avrebbe potuta dare anche per Salvatore Sirigu: così come il centravanti, anche il portiere potrebbe cambiare squadra ma di una sua eventuale cessione se ne parlerà solamente a Europeo finito.



Cairo vorrebbe convincere i due giocatori a restare anche se non sarà affatto semplice, in particolare Sirigu che già un anno fa aveva chiesto la cessione ed era stato ad un passo dall'addio dal club granata.