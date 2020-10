Il Torino si appresta ad affrontare il Cagliari al rientro dalla sosta e per Salvatore Sirigu la sfida è doppia. In estate infatti il portiere sardo di origini è stato vicinissimo a dire addio ai granata proprio per trasferirsi in Sardegna. La mancata cessione di Cragno, secondo Tuttosport ha frenato per ora l'affare che però potrebbe riaccendersi in vista della prossima stagione.