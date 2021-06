Salvatore Sirigu è stato ufficialmente messo sul mercato dal Torino che, per la porta, ha di fatto chiuso la trattativa per Etrit Berisha. Dove andrà ora a giocare il portiere della Nazionale? Nelle scorse settimane è stato accostato alla Juventus, per il ruolo di dodicesimo, ma il desiderio dell'estremo difensore è un altro: andare al Cagliari.



Sirigu vorrebbe tornare nella sua Sardegna e se Alessio Cragno dovesse essere ceduto la pista Cagliari potrebbe diventare molto concreta.