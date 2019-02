Contro l'Atalanta Salvatore Sirigu ha concluso la quinta partita consecutiva senza subire gol, portando a 467 minuti la propria imbattibilità. Al Torino non accadeva dal 1985 che un portiere riuscisse a mantenere la propria porta inviolata per cinque partite di fila, ora l'estremo difensore sardo ha anche la possibilità di entrare ancora di più nella storia della società granata.



Se Sirigu, domenica prossima contro il Chievo Verona, riuscirà a non subire gol per i primi cinquantuno minuti, supererà il record assoluto di imbattibilità in un solo campionato che Luciano Castellini ha stabilità nella stagione 1976/1977.