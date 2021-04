Salvatore Sirigu negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra, dopo che era stato costretto a fermarsi per alcune settimane a causa del Covid. Non è però certo che sia lui a difendere la porta del Torino domani sera contro il Napoli.



"Con Sirigu basta uno sguardo, abbiamo un rapporto tale che basta poco. Se giocherà o no domani dipenderà dalle sue percezioni domani" ha spiegato il tecnico Davide Nicola in conferenza stampa. Nel caso in cui Sirigu non ce la dovesse fare è pronto Vanja Milinkovic-Savic.