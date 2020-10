Potrebbe esserci una novità tra i pali del Torino nella partita di mercoledì di Coppa Italia contro il Lecce: Salvatore Sirigu dovrebbe infatti lasciare spazio a Vanja Milinkovic-Savic.



Non una bocciature per l'estremo difensore sardo, nonostante arrivi da due prestazioni consecutive insufficienti condite da vari errori, ma Marco Giampaolo vuole far riposare Sirigu in vista dei prossimi complicati e importanti impegni di campionato.