Salvatore Sirigu è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Torino fino al 2022. Il portiere nelle scorse settimane era stato corteggiato dal Napoli, alla caccia di un sostituto di Reina, ma la società partenopea non è riuscita a trovare l'accordo con il club granata (che considera il portiere incedibile) e ha virato su Alex Meret.



Nei prossimi giorni, probabilmente prima di partire per il ritiro di Bormio, Sirigu firmerà il nuovo contratto con il Torino, l'attuale ha scadenza 30 giugno 2019. Per altri quattro anni l'estremo difensore sardo sarà quindi il titolare tra i pali della porta granata.