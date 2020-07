Dopo tre stagioni all'ombra della Mole, nelle prossime settimane Salvatore Sirigu potrebbe lasciare il Torino. Le squadre interessate al portiere granata e della nazionale non mancano, tra questi ci sono anche Roma e Napoli.



Offerte sulla scrivania di Urbano Cairo non ne sono ancora arrivate, la Roma deve prima decidere cosa fare con Pau Lopez, il Napoli ha invece in rosa Ospina e Meret. Se i giallorossi o gli azzurri dovessero decidere di cambiare estremo difensore titolare, Sirigu sarebbe l'opzione numero uno.