Dopo aver saltato le partite contro Sassuolo ed Empoli, a causa dell'infortunio patito nel derby contro la Juventus, Salvatore Sirigu rischia di dover dare forfait anche all'impegno di sabato del suo Torino in casa della Lazio. Il titolarissimo della porta granata, infatti, anche questa mattina ha svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra.



Se Sirigu non ce la dovesse fare a recuperare dall'infortunio e a essere a disposizione di Walter Mazzarri, contro la Lazio sarà Salvador Ichazo a sostituirlo: il problema muscolare avvertito contro l'Empoli dall'uruguiano non è infatti particolarmente grave.