Era da oltre un anno che Salvatore Sirigu non riusciva a mantenere inviolata la propria porta per due partite consecutive, c'è invece riuscito contro il Genoa e contro il Cagliari. Bisogna tornare indietro di addirittura due stagioni per trovare tre partite di fila del portiere del Torino senza subire gol.



Ora l'obiettivo di Sirigu è quello di riuscire a prolungare la striscia positiva: resta da capire se quest'occasione l'avrà martedì contro la Lazio o, in caso di rinvio, domenica contro il Crotone.