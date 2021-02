Al termine della vittoria di Cagliari, Davide Nicola ha parlato a Sky: "La vittoria vale sempre tre punti, fortunatamente li abbiamo trovati. Sono contento per i ragazzi, vedo ciò che danno e lo stato d'animo che hanno, ma anche per la società. Tutti stanno dando il massimo, dobbiamo ancora crescere. Nei primi 25' siamo riusciti a tenere il baricentro alto, poi ci siamo abbassati complice la loro qualità, Nainggolan giocava tra le linee. Le emozioni dei 90' sono focalizzate sulla partita, dobbiamo mantenere un equilibrio, va fatta ancora molta strada. Puoi anche perdere queste partite, ma l'importante è come reagisci".



SUL SUO ARRIVO - "Del prima non mi interessa. Ho dato le mie idee di gioco, mi fa piacere vedere che i ragazzi sono consapevoli che dobbiamo lottare per salvarci. Tutto subito non può arrivare".



SUL TORINO - "La coesione del gruppo era il primo obiettivo che cercavo. Continuiamo a lavorare su quello, è difficile ottenere qualcosa senza unione d'intenti. I ragazzi stanno rispondendo bene, sono contento per loro e per i tifosi. L'aspetto mentale incide, tutti sapevamo la posta in palio oggi. Meriti? Ognuno ha meriti in quello che fa, non è il singolo. Il gruppo funziona proprio perché ognuno fa al massimo la propria parte. Sono soddisfatto personalmente e per i ragazzi: spesso si pensa che non ci sia la necessaria appartenenza, ma hanno il desiderio di tirarsi fuori da questa posizione di classifica, ma tutto subito non si può".