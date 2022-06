Il Torino ha individuato in Oumar Solet il possibile sostituto di Gleison Bremer. Con il difensore francese è già stato un principio d'accordo ma la strada per arrivare alla conclusione dell'operazione è ancora molto lunga e soprattutto tortuosa.



Questo perché la distanza tra quanto richiesto dal Salisburgo e quanto proposto dal Torino per il cartellino del giocatore è ancora molto ampia: il dt Davide Vagnati è al lavoro per trovare un'intesa ma non sarà affatto semplice.