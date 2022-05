Per la Finalissima tra Italia e Argentina, il ct Roberto Mancini ha convocato anche il capitano del Torino, Andrea Belotti. Il centravanti è l'unico calciatore granata a essere stato convocato nonostante nel ritiro della Nazionale ce ne siano anche altre due: Tommaso Pobega e Samuele Ricci.



I due centrocampisti, che si sono guadagnati la chiamata in Azzurro dopo aver convinto nello stage il commissario tecnico. Per Pobega e Ricci la grande occasione potrà arrivare nei successivi match di Nations League.