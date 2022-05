Il futuro di Armando Izzo al Torino è ancora in bilico: il difensore ha ancora un anno di contratto ma per restare dovrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio ritenuto fuori budget per il nuovo tetto salariale.



Nel frattempo in casa Torino hanno registrato un sondaggio da parte del Bologna per il difensore napoletano: una vera e propria trattativa non è ancora iniziata ma Urbano Cairo è pronto ad ascoltare eventuali offerte.