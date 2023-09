Il Milan è alla ricerca di un attaccante e, secondo quanto riportato da Sky Sport, la società rossonera avrebbe fatto un sondaggio per Antonio Sanabria. Il Torino però non ha intenzione di privarsi del proprio numero 9 e pe r questo la trattativa non è neanche cominciata.



Sanabria resterà quindi al Torino fino al termine della stagione, dove cercherà di contendere la maglia da titolare come punta centrale a Duvan Zapata.